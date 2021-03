Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus al Torino ma la squadra granata non partirà per Roma per il match contro la Lazio

Sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati ieri al Torino e fortunatamente non hanno registrato alcun nuovo caso positivo al Coronavirus.

Ottime notizie per i granata che non cambia però lo stato dei fatti in vista della gara contro la Lazio, visto che la formazione di Nicola non partirà per la Capitale seguendo le disposizioni della Asl di Torino.