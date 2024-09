Torino-Lazio, un match in cui il gol NON MANCA: i dati STORICI della partita

Torino Lazio, alla vigilia della gara contro la formazione di Vanoli ripercorriamo la storia di questo match riguardo i gol realizzati

Archiviata e metabolizzata la roboante vittoria di Amburgo, la Lazio torna in campionato per dare un segnale alle rivali dopo la sconfitta con la Fiorentina di domenica scorsa. Contro il Torino sarà il 151° incrocio e in ogni partita non sono mai mancati i gol tra le due formazioni e il bilancio tra i due club è il seguente ossia: 193 gol biancocelesti tra cui il 2-0 dello scorso anno proprio a Torino e 186 reti per la formazione romana. L’ultimo 0-0? Risale al 28 Agosto 2022 e in panchina c’era Maurizio Sarri