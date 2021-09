Torino Lazio, streaming e diretta TV: dove vederla

Torino-Lazio streaming LIVE e diretta TV: dove vederla, con il match in programma allo Stadio Gran Torino e valido per la 5^ giornata

La Lazio trova il Torino per la quinta giornata di Serie A. La squadra di Sarri – che sta ancora cercando di automatizzare i meccanismi del tecnico – sfiderà i granata, una delle formazioni più in forma del campionato.

Il match, in programma allo Stadio Gran Torino andrà in scena giovedì 23 settembre alle ore 18.30, sarà visibile in diretta sia su Dazn che sul canale 202 di Sky Sport Calcio, quindi anche sulle piattaforme di SkyGO e NowTV.