Torino-Lazio, Sarri prepara le mosse anti Juric

Sarri ha lavorato tutta la settimana per trovare le adeguate contromisure al pressing del Torino di Juric: la Lazio è pronta

La vigilia di Torino-Lazio è stata molto agitata per Maurizio Sarri, in particolare dal punto di vista tattico. I due incroci dello scorso anno, terminati in pareggio, hanno palesato le enormi difficoltà dei biancocelesti contro il pressing a tutto campo di Juric.

Come riferisce Tuttosport, il Comandante ha studiato nei minimi dettagli la tattica giusta per eludere la pressione e scatenare così a campo aperto il proprio tridente. Per farlo l’ex Napoli si affiderà ad un centrocampo molto fisico formato da Milinkovic, Cataldi e Basic, avanti nel ballottaggio con Vecino. Chi la spunterà?