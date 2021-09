Torino Lazio, Juric: «Loro sono forti, ma vogliamo ripeterci»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha presentato la sfida contro la Lazio in conferenza stampa, ecco le sue parole

SULLA GARA – «Con il Sassuolo abbiamo fatto un’ottima gara, vogliamo ripeterci è ovvio che la Lazio è una squadra di valore assoluto ma vogliamo vincere. Abbiamo fatto tante cose bene, domani c’è un’altro esame cercheremo di fare bene anche sè ogni partita ha una storia a se. La Lazio contro il Cagliari, pur con il pareggio ha fatto un’ottima gara. Noi l’abbiamo preparata come al solito” Dobbiamo cavalcare l’entusiamo che c’è in questo momento».

SUI CAMBI DI FORMAZIONE – «A Reggio Emilia abbiamo giocato con cinque cambi, adesso dobbiamo decidere: è fuori Praet, rientra Verdi»

SU PJACA – «Ha un piccolo fastidio, già lo aveva prima dell’iultima partita. Ha lavorato a parte, oggi è andata abbastanza bene. Domattina ulteriore test».

SULLA SQUADRA PIU’ FORTE ALLENATA – «Il Genoa era più forte come difensori esperienza, era una squadra molto formata, forte, questa squadra è in progressione, gli dò 5 ma può diventare da 7-8 se tutti facciamo gruppo e andiamo tutti dalla stassa parte. Dobbiamo alzare il livello e per farlo dobbiamo lavorare tanto».

SUI DIFFIDATI – «Penso solo alla partita di domani, Il Venezia in questo momento non conta niente. Non mi interessa se un giocatore è diffidato o no. Ci sono giocatori che hanno qualosa in più degli altri e che sono troppo importanti».

SU BREKALO – «E’ un esterno normale, lui e Pjaca hanno caratteristiche simili. Sono esterni con buona tecnica, lui ha un buon tiro dai 15-16 metri»

SU POBEGA E MANDRAGORA – «Abbiamo tanti giocatori in mezzo, forse troppi, possiamo variare tanto. Sia Pobega e Mandragora mi sono piaciuti, hanno deciso il match. Possono giocare entrambi o non giocare nessuno dei due».

SUL VICE BREMER – «Vediamo, comunque Bremer deve continuare a crescere ed è un giocatore importante. Al suo posto vedo Zima, che con il tempo deve imparare tante cose. E anche Buongiorno ha fatto molto bene. Sono giovani con i quali lavoreremo tanto»

ANSALDI O AINA – «È una questione tattica. Hanno caratteristiche diverse: Ansaldi può essere un top player, in altri momenti preferisco un uomo di gamba come Aina e a livello di intensità fisica è sul modello Premier»

SU BELOTTI IN SCADENZA – «Assolutamente no, non è condizionato, è un leone. Anzi, è un vantaggio per tutti il contratto in scadenza. Quando sei in questa situazione, non puoi essere più motivato di così: per me è un grande vantaggio, penso che lui sia consapevole ed è stra motivato. Ma anche molto preoccupato e dispiaciuto per non dare il suo contributo. Lo vedo bene, voglioso e che ha voglia di lottare»