Torino Lazio, ESPULSO VANOLI! Animi ACCESI nel finale: COSA è successo

Espulso Paolo Vanoli in Torino Lazio: il tecnico granata lascia la panchina per le veementi proteste a Sozza

Espulso Paolo Vanoli in Torino Lazio. Il tecnico dei granata, in un momento molto caldo della partita dopo la rete di Che Adams, si è visto sventolare in faccia il cartellino rosso da parte del direttore di gara, il signor Sozza.

In una fase concitata del match l’allenatore del Toro si è lamentato in maniera aspra e plateale, costringendo il direttore di gara ad espellerlo: pochi minuti prima un duro faccia a faccia tra Ilic e Gila aveva costretto l’arbitro a sedare gli animi con due gialli, ma non è evidentemente bastato.