C’è un dato di Torino-Lazio che potrebbe rivelarsi decisivo in vista del match di questa sera: Sarri deve rompere questo tabù

Dopo la sconfitta per mano del Bologna, è difficile prevedere come potrebbe finire Torino-Lazio, eppure c’è un dato che potrebbe far sorridere la squadra di Juric.

Nelle ultime 6 partite contro la Lazio, il Torino è riuscito a mantenere la porta inviolata ben 3 volte.