Torino Lazio, acceso confronto tra Luis Alberto e Sarri! Cos’è successo dopo il cambio

Torino-Lazio, accesissimo confronto tra lo spagnolo e il comandante durante la sostituzione del calciatore: i dettagli

Nonostante la vittoria che sembrerebbe non essere più in discussione, Torino-Lazio ha acceso anche gli animi in campo sul lato biancoceleste. Luis Alberto infatti, che doveva essere sostituito da Sarri ha protestato nei confronti di quest’ultimo sbracciandosi ripetutamente e non gradendo la sostituzione.