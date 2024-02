Torino-Lazio 0-2, Cucchi analizza la gara sui social: le sue parole

Torino-Lazio, il giornalista al termine della partita vinta con i granata si espone pubblicando un post su Twitter

Missione compiuta per la Lazio, la quale grazie al successo con il Torino si riallaccia al treno Champions dopo la brusca frenata di domenica con il Bologna. Ad analizzare il match ci pensa su Twitter Riccardo Cucchi

PAROLE – Ottimo primo tempo del #Torino. Nel secondo #Lazio in gol due volte in 6′. I granata sbagliano nelle conclusioni (attento #Provedel), i biancocelesti no. #LuisAlberto mette il piede in entrambe le reti, #Guendouzi determinante. Bella gara di #Bellanova nel Toro.