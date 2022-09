Toni amaro: «In Italia arrivano solo calciatori a fine carriera...»

Il campione del Mondo 2006 Toni ha parlato del calciomercato delle squadre italiane che ormai hanno poco appeal

Luca Toni, ex attaccante italiano campione del Mondo nel 2006, in una intervista a SportWeek si è detto amareggiato per il poco appeal del nostro calcio alla luce anche dell’ultimo mercato.

LE PAROLE – «Dall’estero ormai non arrivano più grandi giocatori, prendiamo solo quelli a fine carriera o che hanno fallito».