Tommaso Paradiso: «Sono molto sportivo, l’addio di De Rossi mi ha commosso». Su Inzaghi e la Lazio…

Tommaso Paradiso frontman dei Thegiornalisti, ospite dei Calciatori Brutti, ha risposto ad alcune domande sulla sua passione per la Lazio

Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti nonché tifoso della Lazio, ha risposto ad alcune domande sulla sua fede biancoceleste in un video dei Calciatori Brutti, pubblicato su Youtube. «Quale calciatore ho amato di più? Ovviamente direi Ciro (ride), però purtroppo mi ha abbandonato nell’ultimo periodo di fantacalcio mentre lottavo per la prima posizione. Del mondo biancoceleste dico Alen Boksic, un giocatore pazzo ma incredibile. In generale ti dico Mbappe».

ROMA E LAZIO – «Sono molto sportivo. Quando De Rossi si è ritirato dalla Roma mi sono commosso, anche la Nord l’ha salutato. La nostra bandiera? Sarebbe stato Nesta ma purtroppo sappiamo com’è andata. La nostra bandiera è Simone Inzaghi: è dal 1999 con noi e non ci siamo mai lasciati. Se la Lazio vince lo scudetto faccio lo spogliarello come la Falchi? Non penso sia uno bello spettacolo (ride)».

CALCIO E MUSICA – «Tutte le mie canzoni hanno dentro il calcio. Soprattutto a Roma il pallone è tutto. Io ho iniziato col calcio giocando a sinistra, nonostante non sembra correvo molto (ride). Ho iniziato col basket, per poi andare a vivere in America tre anni per giocare a Tennis, sono maniaci in tutto. Sono molto coordinato, quindi fortunatamente potevo fare tutto. Poi ovviamente si passa al calcetto, è una religione!».

Infine nell’ultimo botta e risposta, il cantante ha dovuto scegliere tra due opzioni: «Pele o Maradona? Maradona. Totti o Di Canio? Ovviamente dico Paoletto, anche se non è corretto fare questo tipo di paragoni, troppo diversi. Manolas o Radu? sicuramente Stefan. Carbonara o Amatriciana? L’Amatriciana!».