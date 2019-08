Tommaso Paradiso è stato protagonista di un simpatico siparietto social con Tiziano Ferro

Entrambi nati nella regione Lazio, uno romano mentre l’altro di Latina. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso, leader dei Thegiornalisti, e di Tiziano Ferro. I due artisti sono stati protagonisti di un simpatico siparietto riguardante la fede calcistica del cantautore trasteverino sul noto social network Instagram, il tutto scaturito da una foto pubblicata dal frontman della band capitolina. Il latinense, che ha dichiarato più volte di seguire poco lo sport nonostante tutta la sua famiglia tifi Lazio, ha risposto con una battuta allo scatto. «Cos’ha fatto la Roma? Non ho visto» compare come commento sotto alla foto. Non si è fatta attendere la risposta di Paradiso che ha scritto: «Hai prenotato per il 7? Pensiamo a cose serie please».