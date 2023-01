Tommaso Paradiso: «Lazio? Vedo il bicchiere mezzo pieno»

Tommaso Paradiso, noto cantante e tifoso della Lazio, ha analizzato il momento dei biancocelesti di Sarri: le sue dichiarazioni

Intervistato da Radiosei, Tommaso Paradiso, noto tifoso della Lazio, ha dichiarato:

«Vado un po’ controcorrente. Vedo il bicchiere mezzo pieno perché a me la Lazio piace. È forte e gioca bene. Ci sta dicendo anche male. D’altronde esiste la sfortuna e ci manca un uomo d’ordine in campo. Uno che comprenda meglio i momenti della partita. Manca quella “cazzimma” che hanno altre squadre. Ad esempio, fossi in Basic la prossima volta che il mister mi manda in campo, a costo di farmi male spaccherei il mondo. La cosa più importante è che si vede che questa squadra ha un’identità. Si vede che è la Lazio di Sarri. Purtroppo però vince solo se sta sempre al 150% e se attacca. Se prova a fermarsi, va in difficoltà. Indubbiamente questi problemi emergono quando devi dare fondo ai cambi. E pure questo è un limite. Non voglio parlare dell’arbitro perché non voglio dare alibi, ma…».