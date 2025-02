Tomasini a Cagliarinews24: «Lotta Scudetto? Lazio e Atalanta ormai troppo indietro, è una lotta a due»

Le parole di Giuseppe Tomasini, ex calciatore del Cagliari, sulla lotta Scudetto in esclusiva a Cagliarinews: «Ecco dove vedo la Lazio»

Giuseppe Tomasini, ex calciatore del Cagliari, ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Napoli ed Inter non riescono a staccarsi definitivamente dal gruppone che le segue. Sarà una lotta a due per lo scudetto o crede che possano essere ancora in corsa squadre come Atalanta e Lazio?

«Io penso che possa essere una partita tra Napoli ed Inter: i partenopei hanno una grandissima squadre ed un buon allenatore come i nerazzurri, se la giocano loro due. Poi nel calcio può succedere di tutto, magari si fanno male 2/3 giocatori del Napoli e cambia tutto. Non penso che Atalanta e Lazio possano riuscire a stare in scia per quanto anche loro siano due grandi squadre, come livello sono un po’ sotto alle prime due!».

L’Europeo giocato in Germania dagli Azzurri ha a dir poco deluso per esito e tipo di gioco espresso. La svolta dell’Italia del C.T. Luciano Spalletti in Nations League l’ha convinta?

«Io penso che Luciano Spalletti sia un uomo d’onore per cui dopo l’Europeo si sarebbe dovuto licenziare e lasciare il posto ad un altro! Si, dalla Nations League in poi c’è stata una svolta; l’Italia rimane un grandissimo vivaio con tanti buoni giocatori. Possiamo continuare a giocarcela contro le altre Nazionali perché siamo al loro livello».

LE PAROLE DI GIUSEPPE TOMASINI IN ESCLUSIVA A CAGLIARINEWS24.COM