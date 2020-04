Serie A, Toldo: «Capisco tutto ma sono contrario alla ripresa»

L’ex portiere della Nazionale italiana si è detto contrario alla ripresa della Serie A in questo frangente

Sembra quasi tutto deciso per la ripresa della Serie A: società e FIGC stanno navigando nella stessa direzione per trovare una soluzione.

Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale, non è convinto che ciò sia giusto ed a Sky Sport ha detto: «I calciatori dovranno abituarsi agli stadi vuoti, ma al di là di questo io sono contrario alla ripresa del campionato, la salute è la cosa più importante e il calcio viene molto dopo in questo momento. Detto questo vanno tutelati gli investimenti economici delle società, quindi capisco che i campionati si debbano portare a termine, ma nel rispetto di tutte le norme di sicurezza».