Todibo verso il Nizza: il difensore che piaceva anche alla Lazio è sempre più vicino al club di Ligue 1. Le ultime

Jean-Clair Todibo non giocherà in Italia. Il difensore, che era stato messo nel mirino della Lazio, piace al Nizza. Il giocatore ora al Benfica potrebbe cambiare club e approdare in Francia con il benestare del club blaugrana.

Niente Serie A, dunque, per il difensore che era finito nella lista di Tare: a riportarlo è Tmw.