Un parametro zero per la Lazio: Fabiani sorpassa tutti

Il sipario sulla Serie A cala definitivamente in questa rovente domenica di fine maggio, consegnando agli archivi un campionato costellato da verdetti inaspettati e clamorosi ribaltoni al vertice.

All’ombra del Colosseo si respira un’atmosfera diametralmente opposta a seconda delle sponde del Tevere.

Se da una parte si festeggia in visibilio una magnifica e inattesa qualificazione in Champions League, un traguardo che ha clamorosamente estromesso dalla massima competizione continentale corazzate storiche come Milan e Juventus, dall’altra ci si ritrova a leccarsi le ferite per un’annata avara di gioie.

Per la Lazio, il triplice fischio stagionale non rappresenta un punto di arrivo, bensì l’alba di una totale e profonda rivoluzione estiva. L’infinita corsa sulle montagne russe, inaugurata dal burrascoso primo addio di Maurizio Sarri, è destinata a proseguire con scossoni ancora più intensi per l’intero ambiente biancoceleste.

L’organico necessita di un drastico cambio di rotta e la dirigenza è chiamata a ricostruire le fondamenta di un progetto tecnico giunto inesorabilmente a conclusione. In questo intricato scacchiere operativo, il direttore sportivo Angelo Fabiani si sta muovendo sottotraccia.

La strategia societaria è chiara e dettata dalle esigenze di bilancio: anticipare la spietata concorrenza e assicurarsi profili di spessore sfruttando le occasioni d’oro offerte dal mercato dei parametri zero, un bacino fondamentale per chi deve rifondare garantendo qualità tecnica senza disporre di budget faraonici.

Il primo colpo della Lazio arriva gratis: tutto su Bamba Dieng

In cima alla lista dei desideri stilata a Formello spicca prepotentemente il profilo di Bamba Dieng, attaccante senegalese classe 2000 attualmente in forza all’FC Lorient.

L’esplosivo centravanti africano rappresenta la classica e ghiotta occasione di mercato, considerando che il suo vincolo contrattuale con la società transalpina scadrà il prossimo giugno, rendendolo di fatto tesserabile senza alcun esborso per il cartellino.

Cresciuto calcisticamente nell’accademia del Diambars, il giocatore ha spiccato il volo nel grande calcio europeo indossando la prestigiosa casacca dell’Olympique Marsiglia, palcoscenico in cui ha messo in vetrina una spiccata capacità di attaccare la profondità.

Le sue eccellenti prestazioni nel campionato di Ligue 1 gli sono valse non solo le attenzioni dei media internazionali, ma anche la chiamata in nazionale culminata con la storica e indimenticabile vittoria della Coppa d’Africa nel 2022.

Il primo colpo della Lazio arriva gratis: tutto su Bamba Dieng – lazionews24.com (foto: profilo IG DIeng)

Oggi, a 26 anni appena compiuti, è un atleta maturo e tatticamente duttile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo garantendo assoluta imprevedibilità alla manovra. La Lazio è fortemente stuzzicata dall’idea di portarlo nella Capitale, fiutando un affare a bassissimo rischio economico ma dall’altissimo potenziale sportivo.

Tuttavia, la corsa per assicurarsi le sue prestazioni si preannuncia tutt’altro che in discesa. Il talento del ragazzo ha infatti acceso i radar di mezza Europa, scatenando una vera e propria asta internazionale per accaparrarselo a costo zero.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Betis è pronto a spingere sull’acceleratore per portarlo in Liga, mentre in Germania il Friburgo si è già mosso concretamente per affidargli le chiavi dell’attacco in vista della prossima Bundesliga.

La dirigenza romana dovrà agire con estrema rapidità e proporre un progetto tecnico convincente se vorrà regalare ai propri tifosi questo formidabile innesto offensivo.