Calciomercato
Sarri ha un pre-accordo con l’Atalanta, ma attende Lotito
Il tecnico Maurizio Sarri ha un pre-accordo con l’Atalanta, sarà decisivo l’incontro con Claudio Lotito. Le ultime
Il rapporto tra la Lazio e Maurizio Sarri sembra essere ormai giunto al capolinea. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito e il tecnico toscano si trovano in un vero e proprio cul-de-sac, reduci da una stagione costellata di dispetti reciproci e rimproveri sui rispettivi errori.
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Lotito-Sarri e la tensione a Formello
La frattura è diventata evidente dopo le recenti dichiarazioni dell’allenatore, che ha definito Formello un «ambiente difficile», sottolineando la complessità della gestione della piazza. Dal canto suo, il patron biancoceleste replica scaricando le responsabilità e calcolando i punti persi rispetto alla passata stagione, quando il club viaggiava su ritmi ben diversi.
Il futuro di Lotito-Sarri tra contratti e mercato
Ora la priorità per entrambi è trovare una via d’uscita strategica. Sarri avrebbe già un principio di accordo con l’Atalanta e attende solo il momento della firma. Tuttavia, essendo ancora sotto contratto, non intende fare la prima mossa per non compromettere i 2,5 milioni di euro previsti dal suo ingaggio. Nel frattempo, Lotito ha già avviato il casting per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione.
Strategie e mosse decisive per Lotito-Sarri
Il tecnico attende una chiamata dall’Olgiata prima di partire per Castelfranco di Sopra, mentre il presidente valuta se temporeggiare o accelerare la rottura. Se la situazione dovesse trasformarsi in un logorante tira e molla, l’unica soluzione per l’allenatore rimarrebbe la rescissione contrattuale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi farà il primo passo.
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