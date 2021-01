Mercato Lazio, per la difesa spunta anche Todibo

La Lazio pensa a Todibo per la difesa. Il giovane è tra le fila del Benfica, ma di proprietà del Barcellona: la situazione

Lazio idea Todibo. Il francese è l’outsider tra i tanti nomi fatti per rafforzare la difesa biancoceleste, ma forse l’idea più concreta. È un under 22, il che consentirebbe l’inserimento in lista senza escludere nessuno; ma soprattutto è in cerca di una piazza in cui rilanciarsi, dopo l’esperienza poco esaltante al Benfica segnata dalla poca continuità.

Come ricorda Il Corriere dello Sport, il cartellino del ragazzo è del Barcellona che potrebbe cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sono molti i club che hanno già sondato il terreno, tra questi c’è anche la Lazio.