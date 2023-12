Tifosi Lazio a Madrid, allarme in Spagna: «Partita ad alto rischio, può essere caos»

Tifosi Lazio a Madrid, scatta l’allarme in Spagna: la gara contro l’Atletico di Simeone viene indicata come ad alto rischio

La gara di domani sera in Champions League tra Atletico Madrid e Lazio è considerata ad alto rischio.

Saranno 3600 i laziali nel settore Ospiti, altri sparsi per il Wanda Metropolitano. Assedio biancoceleste a Madrid, in Spagna sono preoccupati, è scattato l’allarme rosso anche per i gemellaggi fra Real-Lazio e Roma-Atletico: «Ci possono essere infiltrati, si può scatenare il caos – fa sapere tramite As un ispettore anonimo della Comisaría General de Información – e questo anche per le ideologie politiche estreme. È una partita ad alto rischio, che stiamo monitorando da tempo»