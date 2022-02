Thiago Motta furioso: «Roma? Inutile commentare gli episodi. Voglio le scuse!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli episodi arbitrali di Spezia-Roma fanno arrabbiare Thiago Motta. L’allenatore del club ligure, a DAZN, si è lamentato di quanto successo dopo la sconfitta patita nel recupero.

ESPULSIONE AMIAN – «In questo momento mi aspetto le scuse che fanno alle grandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere. Ho piacere a guardare le partite in Europa mentre gare come quelle di stasera non ti fanno commentare niente. E’ inutile che stia qui a commentare episodi. Come società Spezia Calcio aspetteremo le scuse».

RIGORE – «Se mi aspetto delle scuse anche per quello? Ovviamente sì. Ci sono dei dubbi su una cosa chiara che tocca la palla e nel dubbio si è fischiato rigore. Anche per questo episodio aspetteremo delle scuse come società».