The Sun: “Felipe Anderson riflette sul suo futuro”. E la Lazio…

Dall’Inghilterra continuano le voci su un clamoroso ritorno di Felipe Anderson nella Capitale.

Felipe Anderson-Lazio, una storia d’amore iniziata, conclusasi ma che sembra non voler tramontare.

Se quella per il brasiliano sembra più una suggestione di mercato dai tratti romantici, in Inghilterra il The Sun ne parla in maniera abbastanza convinta.

Secondo il portale britannico, infatti, il brasiliano, oggi al West Ham, starebbe riflettendo sul proprio futuro, data il rapporto non idilliaco con il tecnico David Moyes. Nessun litigio, nessuna tensione, semplicemente una questione tecnica. Per questo il 27enne verdeoro potrebbe valutare un trasferimento anche se la Lazio, dalla sua, non sarebbe disposta a sborsare più della metà di quanto incassato dalla sua cessione (38 milioni).