Telecronaca Lazio Udinese: chi commenta il match dell’Olimpico

Telecronaca Lazio-Udinese: ecco chi commenta il match in programma domani sera alle 20:45 allo stadio Olimpico

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, la Lazio ripartirà in campionato con la sfida di domani sera all’Olimpico contro l’Udinese (calcio d’inizio alle 20:45).

DAZN ha affidato a Riccardo Mancini la telecronaca di Lazio-Udinese. Al suo fianco ci sarà Massimo Gobbi per il commento tecnico. I biancocelesti di Sarri vanno a caccia dei tre punti per alimentare le speranze europee in questo finale di campionato.