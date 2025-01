Tchatchoua Lazio, anche il terzino nel mirino di Fabiani: le ultime

Tchatchoua Lazio, anche il terzino destro del Verona – con Belahyane e Ghilardi – è finito nel mirino di Angelo Fabiani: le ultime

Sull’edizione odierna de Il Messaggero si parla delle possibili mosse da parte del calciomercato Lazio in entrata. Si guarda in casa Verona in cerca di rinforzi per la rosa, con non solo Belahyane e Ghilardi nel mirino della società capitolina.

Il club biancoceleste, scrive il quotidiano, starebbe cercando anche un esterno e per questo avrebbe messo nel mirino anche Tchatchoua. Difficile però pensare che i veneti lascino andare tutti questi titolari insieme. Inoltre sul terzino c’è anche l’interesse dell’Udinese.