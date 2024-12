Tchatchoua Lazio, è lui la nuova idea di Lotito per la difesa: i biancocelesti ci provano per giugno

Tchatchoua Lazio, oltre a Belahyane Lotito ha chiesto al Verona anche il terzino destro classe 2001. Le ultime sul calciomercato biancoceleste

Non solo Reda Belahyane. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Claudio Lotito avrebbe chiesto al Verona informazioni anche per Jackson Tchatchoua, terzino destro classe 2001. Al contrario del centrocampista, però, l’operazione per il difensore è impostata per giugno.

La Lazio ha intrapreso un percorso di ringiovanimento della rosa e Tchatchoua potrebbe essere uno dei giovani a rientrare in questo progetto.