Tchaouna PSV, gli olandesi hanno l'accordo col giocatore. Ma la Lazio... Ultimissime novità: cosa succede

Tchaouna PSV, gli olandesi hanno un accordo con l’esterno, ma la Lazio… Ultimissime novità: i dettagli sul possibile affare di mercato

Stando a quanto scrive Fabrizio Romano, il PSV avrebbe trovato un accordo con Loum Tchaouna per il trasferimento in Olanda del giovane esterno francese. Termini contrattuali concordati tra le due parti.

Offerta ufficiale recapitata nella Capitale: prestito più obbligo di acquisto per 13 milioni di euro più componenti aggiuntivi. Il calciomercato Lazio però, in questo momento, non ha ancora dato il via libera alla partenza del ragazzo.