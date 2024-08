Tchaouna, l’attaccante della Lazio fa visita alla sua ex squadra: è all’Arechi per Salernitana-Spezia. Le ultime

Come si può notare dalla storia Instagram di Loum Tchaouna, il calciatore della Lazio si trova allo Stadio Arechi di Salerno per assistere al match della sua ex squadra. Infatti, la Salernitana è impegnata nel match di Coppa Italia contro lo Spezia.

Tchaouna si è trasferito in biancoceleste proprio dalla squadra campana, con la quale è stato autore di una grande campionato nella scorsa stagione.