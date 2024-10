Tchaouna, ecco la tua OCCASIONE: Baroni ci crede, parte TITOLARE?

Occasione da titolare per Tchaouna: l’esterno ha la fiducia di Baroni e in Europa League contro il Nizza gioca lui

Tchaouna si candida ad una maglia da titolare per Lazio Nizza. In Europa League oggi l’esterno può confermarsi dopo la buona prova contro la Dinamo Kiev.

Arrivato in estate dopo il ritiro ha perso il posto in favore di Isaksen, che in campionato si è imposto ma, come riportato dal Corriere dello Sport, Baroni ha piena fiducia nell’ex Salernitana e oggi avrà una nuova chance di rimettere in discussione le gerarchie.