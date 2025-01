Espulsione Tchaouna, Marelli sicuro: «Errore evidente di Tremolada, il secondo giallo non c’era. Vi spiego cosa è successo»

Espulsione Tchaouna, l’ex arbitro e moviolista Dazn si esprime riguardo il doppio giallo per l’ex Salernitana avvenuto durante il match: le sue parole

Intervenuto alla fine della partita tra Lazio e Como ai microfoni di Dazn, Marelli analizza gli episodi di campo soffermando la sua attenzione su Tchaouna. L’ex arbitro rilascia a riguardo queste sue considerazioni

MARELLI – Il primo giallo di Tchaouna c’è per imprudenza. Il secondo giallo di Tchaouna? E’ Moreno che tocca la gamba di Tchaouna, che non ha commesso infrazione. Non c’era fallo, bisognava lasciar correre per un normale contatto di gioco. Tremolada fischia tardi, ci ha pensato tanto e qui l’errore è evidente