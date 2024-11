Cori razzisti contro Tchaouna in Twente Lazio, la decisione della UEFA per punire i tifosi olandesi colpevoli del gesto

La UEFA ha punito il Twente dopo gli insulti razzisti subiti da Tchaouna durante la partita di Europa League.

Per il prossimo impegno europei in casa per gli olandesi contro l’Union SG, la parte di tribuna da cui provenivano gli insulti sarà chiusa.