Tchaouna Lazio, il Bologna non molla la presa: l’indiscrezione di Pedullà

Tchaouna Lazio, il Bologna non molla la presa per l’esterno biancoceleste: l’indiscrezione di Alfredo Pedullà sulla trattativa

Il Bologna non molla presa con la Lazio per Loum Tchaouna. Come riportato da Alfredo Pedullà i rossoblù lo hanno messo in cima alle loro priorità.

Se all’inizio si ragionava per uno scambio con Fabbian l’improvvisa accelerata dei biancocelesti per Casadei ha messo in secondo piano il centrocampista dei rossoblù, ma non l’eventuale cessione del francese Under 21. La trattativa infatti potrebbe andare avanti anche nei prossimi giorni.