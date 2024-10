Tavares Lazio, il terzino cerca la vetta: la classifica degli assist nei Top 5 campionati europei

Tavares Lazio, il terzino ha sfornato l’ennesimo assist in questo campionato ed insegue l’esterno dell’Arsenal Bukayo Saka

Nuno Tavares con l’assist per la rete di Vecino, il quale ha chiuso definitivamente il match contro il Genoa, è salito a quota 6 in 7 presenze in campionato.

Il terzino della Lazio, come riportato da Il Corriere dello Sport, è secondo per numero di assistenze per i propri compagni nei Top 5 campionati europei. Davanti a lui c’è soltanto Bukayo Saka dell’Arsenal con 7 assist.