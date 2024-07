Taty Castellanos è pronto: «L’EREDITÁ di Ciro pesa, ma sento la FIDUCIA del club»

Le parole di Taty Castellanos, attaccante della Lazio: «Ora inizia una nuova avventura, sono concentrato e pronto di testa»

Taty Castellanos ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Auronzo di Cadore. Di seguito le parole dell’attaccante della Lazio.

PAROLE – «Anno scorso anno complicato perché ho giocato meno dell’anno scorso a Girona ma mi sono sentito bene con la fiducia di Ciro e degli allenatori. Ora inizia una nuova avventura, sono concentrato e pronto di testa per far bene qui e allenarmi forte. La fiducia del club è stata importante per me. Eredità pesante? La pressione c’è sempre. Fare un buon lavoro per la squadra ma per me giocare di più sarà importante per la mia fiducia e per la squadra».