Marchetti: «I successi sono arrivati grazie a Tare. Separazione? Sarebbe tranquilla»

Oltre il calciomercato, ad accendere gli animi in casa Lazio è il rapporto tra Lotito e Tare: l’analisi di Luca Marchetti

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto a TMW Radio per fare chiarezza su quanto sta succedendo in casa Lazio tra Tare e il presidente Lotito:

FERRI CORTI – «Non lo so, credo che le chiacchierate intense, anche verbalmente forti, ci possono stare in una rapporto di lavoro così duraturo. Entrambi hanno grande personalità, sicuramente poi possono avere vedute diverse su qualche aspetto. Un’eventuale separazione, se avverrà, ci sarà in maniera tranquilla, non bruscamente. I successi della Lazio sono arrivati grazie e soprattutto alle capacità di Tare».

FABIANI – «Fabiani è una persona intelligente e capace. Se uno entra alla Lazio con un ruolo, non può pensare di farne un altro dopo soli 2 giorni o 2 settimane. Soprattutto perché c’è un dirigente che è lì da più di 10 anni».

MILINKOVIC – «In passato ne sono arrivate tante di offerte ma non sono state ritenute soddisfacenti. In questa sessione, da quello che mi risulta, la Lazio non ne ha ricevute, ma va considerato anche come sia cambiato il mercato dopo il Covid».