Tare: «La Lazio resterà sempre speciale per me. Vi dico perché non sono rimasto». Le parole dell’ex direttore sportivo biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Kicker, Igli Tare ha parlato del suo addio alla Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Non sono andato via dalla Lazio per problemi con Lotito. Avevo già annunciato internamente con più di una stagione di anticipo che non avrei più prolungato il mio contratto perché avevo bisogno di una pausa. Per me è stato estremamente importante lasciare la Lazio ai massimi livelli, come seconda classificata e partecipante alla Champions League. Quando ho iniziato, le cose erano completamente diverse. La Lazio resterà sempre una società speciale nella mia carriera. Amo il calcio, far crescere giocatori, squadre e club. Se il progetto è giusto, sono fortemente motivato a lavorare ovunque. Posso andare a lavorare in club che ha grandi ambizioni e vuole competere per dei posti in Europa, se possibile. Per me importante raggiungere questi obiettivi anche e soprattutto in ​​modo sostenibile ed economicamente valido».