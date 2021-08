Tare lavora all’uscita di Ndrecka: Teramo ad un passo

Tare sta completando le ultime uscite: la prima sulla lista è quella di Ndrecka che secondo le ultime notizie è vicino al Teramo

Si sta sbloccando anche in uscita il calciomercato della Lazio. Come riportato da tuttomercatoweb infatti, è molto vicina la cessione in prestito di Ndrecka al Teramo.

Il ragazzo ha da poco rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno del 2023 e avrà così la possibilità di continuare il suo percorso di crescita per poi tornare con maggiore esperienza alla corte di Sarri.