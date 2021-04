Tare: «Inzaghi prima scelta della Lazio, non ci saranno difficoltà per il rinnovo»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN prima del match contro lo Spezia

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN nei minuti precedenti al match contro lo Spezia. Queste le sue parole: «Non ho bisogno di dire niente a Simone, perché lui sa da mesi di essere la prima scelta della Lazio e non ha bisogno di conferme. E’ un rapporto di fiducia, non solo professionale ma anche umano. Perciò non penso che ci saranno difficoltà per il suo rinnovo con la Lazio».