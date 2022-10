Tare: «Un vice Immobile a gennaio? Vi spiego come stanno le cose»

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN, prima del match contro l’Atalanta: le sue parole

Il ds della Lazio, Igli Tare, prima della gara contro l’Atalanta è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole:

SENZA IMMOBILE – «La Lazio perde tanto perché perdiamo il capitano e il miglior attaccante della Serie A ma allo stesso momento ci sono tanti giocatori che possono dare il contributo importante anche senza Ciro, sperando a partire già da questa stasera».

POSSIBILE VICE CIRO A GENNAIO- «Se ne abbiamo già parlato? No, abbiamo fatto dei ragionamenti in estate di un certo tipo. Come ogni anno verso fine novembre ci siederemo insieme a mister e presidente a fare le valutazioni di quello che serve o non serve».