Tare: «Il Derby lo vince chi ha fame. Inzaghi? Sono ottimista»

Il ds biancoceleste, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del Derby tra Roma e Lazio. Ecco le sue parole:

SUL DERBY – «E’ difficile preparare una partita in un giorno in una maniera diversa. Cercheranno di prenderci più dietro conoscendo le nostre qualità, ma anche noi abbiamo studiato i nostri avversari. La differenza la farà chi ha più fame e chi ha più voglia di vincerla. Il Derby si vince solo così».



SULLA CORSA CHAMPIONS – «Non è importante stare sempre nei top 6, anche perché non è facile vedendo la concorrenza e tutto il cammino che bisognava fare. Per noi sarebbe fondamentale per il nostro cammino di crescita e stare in Europa conta veramente tanto».

SU INZAGHI – «Non penso che il futuro di Inzaghi è legato alla sua permanenza. A fine stagione dobbiamo sederci ad un tavolo col presidente: lui sa cosa ci siamo detti e sa qual è la situazione. Dobbiamo solo vedere cosa ci siamo detti e pianificare il futuro insieme. Sono ottimista, l’ho sempre detto».