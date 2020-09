Tare: «Con Pereira che arriva domani mercato chiuso: abbiamo aggiunto sei giocatori!»

Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a SkySport nel pregara di Lazio-Atalanta.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha fatto il punto del calciomercato biancoceleste ai microfoni di SkySport prima del match con l’Atalanta.

«Siamo soltanto ad inizio anno, la vittoria di Cagliari ci dà tanta spinta per fare bene, ma vogliamo vincere per dare continuità sapendo però che giochiamo contro una squadra in salute. Mercato? Credo la squadra sia più lunga e più forte per quel che ho modo di vedere. Gli inserimenti avranno bisogno di tempo, con l’arrivo di Pereira che sbarca domani il mercato è chiuso. Abbiamo aggiunto sei elementi».