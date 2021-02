Tanti auguri Dabo: il club festeggia l’eroe della Coppa Italia

La Lazio ha festeggiato sui social Ousmane Dabo, l’eroe della Coppa Italia 2008-2009: ecco il messaggio social del club

La Lazio ha festeggiato sui social Ousmane Dabo, che oggi spegne 44 candeline. L’ex centrocampista è entrato di diritto nella storia biancoceleste per il rigore decisivo segnato nella finale di Coppa Italia contro la Sampdoria del 13 maggio 2009.

Disputa in tutto sei stagioni in maglia biancoceleste, collezionando 125 presenze e 4 reti in campionato. Al termine della stagione 2009/10 lascia definitivamente la Lazio e si accasa con la New England Revolution