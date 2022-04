Tacconi, il racconto del figlio: «È sceso dalla macchina crollando all’improvviso»

Il figlio di Tacconi ha raccontato il malore occorso al padre che adesso si trova in ospedale in condizioni stazionarie ma in coma

Intervistato da Il Corriere della Sera, il figlio di Stefano Tacconi, Andrea, ha raccontato il malore occorso a suo papà.

IL GIORNO DEL MALORE – «La mattina si era alzato dicendo che aveva un po’ di mal di testa, ha fatto colazione e ha preso un Oki. Non ha mai avuto nulla, per questo non ci siamo allarmati. Un paio d’ore dopo, è sceso dalla macchina crollando all’improvviso. Per fortuna sono arrivati subito i soccorsi».

COME STA – «Dopo l’emorragia cerebrale ha subito un intervento che è andato bene, e ora è in coma farmacologico. Adesso bisogna aspettare e vedere come reagirà il fisico. I medici parlano di un leggero miglioramento, ma sono ancora cose lunghe. Quello che mi dà speranza è che l’ho visto colorito in faccia, ha mosso un po’ gli occhi e gli arti. Fisicamente è una roccia».