Caso Luis Alberto, Tudor chiude la polemica! ANNUNCIO sulla sua convocazione

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Inter e Lazio, Igor Tudor ha spento le polemiche intorno a Luis Alberto:

LUIS ALBERTO CONVOCATO – «Si è convocato, ha fatto una settimana normale ed è convocato. Poi quante sono le partite in stagione? 38? 38 per 3, un punto o zero è come vedo io il calcio. Ci sono 38 gare, si tirano fuori le somme alla fine e si vede dove si arriva. Io il calcio lo vedo in questo modo qua».

