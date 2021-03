La Juventus ospita la Lazio all’Allianz Stadium, Tacchinardi ha analizzato il match a Tuttomercatoweb: ecco le sue parole

Alessio Tacchinardi – sulle frequenze di Tuttomercatoweb.com – ha commentato la gara di domani sera tra Juventus e Lazio, analizzando il futuro di Pirlo, allenatore bianconero:

«È ancora lunga, ma sono i giorni più importanti della stagione per la Juve. Non oso immaginare se va fuori dalla Champions. Il Porto è una discreta squadra ma la Juventus è più forte. La Lazio è un banco di prova tosto, ma credo che siano i 4 giorni più importanti per la stagione della Juventus e di Pirlo».