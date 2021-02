Tacchinardi su Inter-Lazio: «Conte al top, ma preferisco Inzaghi»

Alessio Tacchinardi ha detto la sua sul big match di domenica sera tra Inter e Lazio allo stadio San Siro di Milano

Mancano ormai solamente due giorni al big match della 22esiam giornata tra Inter e Lazio. I biancocelesti faranno visita ai nerazzurri, in una sfida che potrebbe essere decisiva sia per la lotta Champions che per la corsa Scudetto. A 48 ore dalla gara, ha voluto dire la sua su questa partita anche Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha affermato: «Conte è già un top, lo ha dimostrato negli anni, anche se quest’anno deve vincere o sarebbe un’annata fallimentare. Vado però su Simone, che sta diventando uno dei migliori. Ha una rosa forte, non all’altezza delle altre ma studia, è affamato. Con la rosa che ha Conte deve vincere. Se non dovesse vincere niente, sarebbe un’annata fallimentare».