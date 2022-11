Szczesny: «La Polonia è quasi qualificata mentre voi italiani...»

Szczesny commenta la vittoria contro l’Arabia Saudita che permette alla Polonia di sperare alla qualificazione e provoca l’Italia

La vittoria contro l’Arabia Saudita consente alla Polonia di giocarsi la qualificazione nella sfida decisiva contro l’Argentina. A commentare la partita a caldo ci pensa Szczesny lanciando una frecciatina all’Italia

PAROLE – «Passare il girone è l’obiettivo con cui siamo venuti qui, ma già essere in Qatar è un onore: voi italiani per esempio non vi siete qualificati per due volte di seguito, no»