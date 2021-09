Svizzera Italia, rivoluzione a centrocampo? Pronti Locatelli e Pellegrini

Roberto Mancini potrebbe cambiare il centrocampo azzurro contro la Svizzera: Locatelli al posto dell’acciaccato Verratti ma non solo

Roberto Mancini pensa all’11 da schierare contro la Svizzera. Gara cruciale per gli Azzurri che potrebbero ipotecare il pass per Qatar 2022: una vittoria metterebbe l’Italia in una posizione davvero favorevole. Possibile rivoluzione a centrocampo per l’Italia.

Il Corriere dello Sport scrive che al posto dell’acciaccato Verratti potrebbe esserci Locatelli, giustiziere della Svizzera ad Euro 2020 con una doppietta. In lizza anche Pellegrini: il capitano della Roma potrebbe prendere il posto di Barella .