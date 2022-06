Svezia Italia Under 21 1-1, Rovella non basta: serve un altro punto per gli Europei

L’Italia Under 21 di Nicolato pareggia contro la Svezia e fallisce il primo match point per l’accesso agli Europei di categoria

Al primo matchpoint per la qualificazione all’Europeo Under 21 l’Italia non va oltre il pari, 1-1 in rimonta, in casa della Svezia, e attende l’ultimo match del girone, martedì prossimo in casa contro l’Irlanda.

A sbloccare la gara era stato al 9’ il gol svedese con deviazione di Parisi su tiro di Gustafsson. Pari al 57’ con Rovella su rigore conquistato da Parisi, atterrato in area da Holm (espulso poi all’88’). Nel finale tante occasioni per l’Italia, tutte a vuoto. Gli azzurri sono sicuri dei playoff ma se si vuole centrare l’accesso diretto agli Europei servirà un punto contro gli irlandesi.