Supercoppa, tra i convocati della Juventus spunta una sorpresa

Una sorpresa nella lista dei convocati emessa da Sarri: Chiellini partirà con la Squadra verso la finale di Supercoppa

A poche ore dalla partenza della Juventus verso l’Arabia Saudita, mister Sarri ha diramato l’elenco dei convocati che salirà sull’aereo per poi atterrare a Riyadh.

Scorrendo l’elenco dei 24 nomi, se si fa bene attenzione, si può scorgere un nome inaspettato: Giorgio Chiellini farà parte della spedizione. Il capitano bianconero, che è ancora indisponibile, ha deciso di seguire i suoi compagni per non far mancare il suo supporto: grande gesto che evidenzia le grandi doti da leader del centrale livornese.

🏆 I convocati bianconeri in partenza per Riad 🇸🇦 (Nell’elenco figura anche @chiellini, che non è ancora a disposizione, ma si unisce ai compagni in occasione della gara che mette in palio il primo trofeo stagionale). #SupercoppaItaliana #JuveLazio pic.twitter.com/potd2TQqWR — JuventusFC (@juventusfc) December 20, 2019