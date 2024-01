Supercoppa Italiana, è già un mezzo flop! Cosa è successo

Supercoppa Italiana, è già un mezzo flop: c’entra anche… Cosa è successo. I dettagli

Come spiegato da Repubblica, sorpresa ha suscitato l’assenza di Juve e Milan a Riad, paese che ospita la prima Supercoppa Italiana a quattro squadre. In tanti si sono chiesti il motivo della mancata partecipazione dei due club, con i giornalisti arabi che non riuscivano a capacitarsi invece della presenza di Lazio e Fiorentina.

A dover placare gli animi è stato l’ad della Lega De Siervo, che ha dovuto ripetere in conferenza il regolamento della competizione.